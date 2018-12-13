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13.12.2018 11:24
Рубрика: Власть

МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе

Текст: Александр Ленин
В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

"В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией", - рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По словам дипломата, обострение ситуации на востоке Украины выгодно местной власти и, возможно, будет использовано для отмены президентских выборов в стране. Действующий глава украинского государства Петр Порошенко ищет возможности для поднятия своего рейтинга.

Кроме того, Москва крайне озабочена состоянием безопасности российских дипломатов на Украине. Захарова призвала Киев принять меры для обеспечения безопасности сотрудников российской дипмиссии. Она предупредила, что в противном случае российская сторона примет ответные меры.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Обстановка на востоке Украины
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