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Рубрика: Экономика

Ставка вышла блоком

Минфин снова не смог продать все ОФЗ
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск №7743 (280)
Минфин снова не смог полностью продать запланированный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на недельных аукционах. Скорее всего, ведомство не стало давать инвесторам высокие риск-премии в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке.

На первом аукционе министерство предлагало выпуск трехлетних ОФЗ с погашением 15 декабря 2021 года на 16,179 миллиарда рублей. Разместить удалось только 8,886 миллиарда, несмотря на спрос, превысивший 40,5 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,35 процента годовых. На втором аукционе минфин предлагал четырехлетние ОФЗ с погашением 16 ноября 2022 года на пять миллиардов, из которых удалось разместить почти 4,7 миллиарда. Спрос превышал 14 миллиардов, доходность составила 7,75 процента годовых.

Фото: depositphotos.com
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При таком уровне спроса и итоговом объеме размещения очевидно, что минфин сознательно не стал предлагать более высокую премию относительно рынка, говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Возможно, что причиной этому послужили ожидания по итогам заседания совета директоров ЦБ в пятницу, который может и не повысить ключевую ставку, считает эксперт.

На аукционах неделю назад минфин продал ОФЗ только на 20 из предложенных 25 миллиардов рублей. При этом накануне ведомство объявило, что с 19 декабря ежемесячно будет предлагать индексируемые на инфляцию облигации (ОФЗ-ИН). Спрос на такие бумаги в условиях санкционной неопределенности может быть выше, вряд ли ОФЗ-ИН будут под давлением и в случае усиления санкционных рисков, отмечает старший аналитик BCS Global Markets Мария Радченко. В момент максимальных инфляционных ожиданий предлагаются бонды с защитой от инфляции по относительно низким ценам и таким образом нет переплаты за привлечение долга, указывает Нигматуллин. По его мнению, через неделю минфин предложит тестовый объем ОФЗ-ИН на 10 миллиардов рублей.

Экономика Правительство Минфин
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