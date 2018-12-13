Минск не успел закончить процедуры по соглашению о визах с РФ

Белорусские власти не успели завершить внутригосударственные процедуры по соглашению о визах с российской стороной.

Как заявил премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, документ вскоре будет подписан. Глава правительства сделал соответствующее заявление после заседания Совета министров Союзного государства в Бресте, передает БЕЛТА.

"Сегодня мы не подписывали визовое соглашение. Белорусская сторона к заседанию Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим и соглашение будет готово к подписанию", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск на этой неделе подпишут соглашение о взаимном признании виз иностранных государств. Предполагается, что обе страны будут признавать визы, выданные друг другом иностранцам на срок до 90 суток. Иными словами, граждане третьих стран, имеющие российскую визу, смогут посещать Беларусь, и наоборот.