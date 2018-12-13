В мире
13.12.2018 12:07
Текст: Юрий Сизов

Минск призвал решать спорные вопросы только путем переговоров

Именно объединяющая, не конфронтационная политика является "важнейшей составной частью внешнеполитической идентичности белорусского государства", заявил председатель правления Центра изучения внешней политики и безопасности Андрей Русакович. Он выступил 13 декабря в белорусской столице на международном семинаре "Международная безопасность и НАТО в 2018 году".

Фото: Национальная библиотека Минска/ www.nlb.by
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Ключевым элементом тематики форума, который традиционно признан востребованной площадкой для дискуссий по актуальным темам планетарной повестки дня, Русакович назвал "вопросы международной безопасности". В этом контексте он подчеркнул, что его страна последовательно выступает за разрешение всех спорных вопросов в сфере безопасности исключительно путем переговоров.

Модератор высказал убеждение в том, что многополярный мир объективно находится в поиске новой формулы безопасности. "При современном уровне развития вооружений очевидно, что в эскалации противостояния и возможном военном конфликте не может быть победителей. Проиграют все - и прежде всего люди. Поэтому именно интересы человека как главного субъекта отношений должны быть положены в основу новой философии безопасности", - отметил Русакович. Он обратил внимание участников семинара на белорусские идеи нового Хельсинкского процесса; подходы, направленные на превращение стран Восточной Европы в трансграничный пояс стабильности и взаимодействия; предложения по обеспечению мира на юго-востоке Украины

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