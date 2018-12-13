Морозова и Корастылев выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU

Россияне стали лучшими в сингл-миксте на втором этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Риднау. Победителями стали Анастасия Морозова и Сергей Корастылев.

Несмотря на то, что наши спортсмены на двоих допустили 11 промахов, они финишировали первыми с результатом 39:03,2 секунды. Вторыми с 10-ю промахами стали немцы Лаура Дальмайер и Роман Реес, отстав от победителей на 2,1 секунды. Замкнули тройку украинцы Юлия Журавок и Виталий Труш с отставанием 15,3 секунды.

Сегодня в Риднау также пройдет смешанная эстафета. Россию в этой дисциплине представят Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Юрий Шопин и Антон Бабиков.