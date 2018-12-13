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Рубрика: Общество

Мощные снегопады обрушатся на регионы, где их совсем не ждали

Текст: Ирина Жандарова
Сильные снегопады на этой неделе пройдут на юге. В Крыму прогнозируется мокрый снег, местами осадки будут очень сильные, туман, гололед.
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

В Краснодарском крае ожидается сильный снег с дождем, туманом и гололедом. Возможно налипание мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду. В ближайшие дни неблагоприятная погода с дождем и снегом в Ставропольском крае, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чеченской республике.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Похолодает в Северо-Западном федеральном округе. В среду там от 0 до -5 градусов, к выходным 7-12 мороза ночью и 5-10 - днем. В Центральном округе также понижение температуры. В среду от 0 до -5 градусов, к выходным 7-12 градусов мороза. В Приволжском округе температура на севере 4-9 градусов, днем 2-7 градусов мороза со снегом. К выходным осадки прекратятся, ночью будет уже 10-15 градусов мороза, днем 5-10 со знаком минус. Примерно такая же погода на юге округа: в Самарской, Саратовской, Ульяновкой областях.

На севере Урала снегопады и метели. По ночам 11-16 градусов мороза, днем 4-9. К воскресенью здесь потеплеет до 0 - -5 градусов. На юге Уральского округа (в Челябинской, Курганской, Свердловской областях) по ночам 10-15 градусов мороза, днем 4-9 градусов со знаком минус с небольшим снегом.
Сильные снегопады на Дальнем Востоке и в Сибири. Особенно в северных районах этих территорий.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Почему столичным каткам не страшны перепады погоды

Оттепель в столице сменится морозами, что приведет к сильному гололеду, рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. В четверг утром еще будет около нуля, но в течение дня погода поменяет курс. К вечеру оттепель сменится морозцем до 3-4 градусов. В последующие дни значения термометров продолжат понижаться и достигнут привычных зимних значений. В пятницу до -6 градусов, в субботу до -8, в воскресенье до - 12. При этом в городе продолжится снег до понедельника как минимум.

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