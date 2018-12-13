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13.12.2018 11:27
Рубрика: Власть

Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата

Текст: Александр Ленин

Москва выдворила словацкого дипломата. Соответствующую ноту послу Словакии Петеру Притупену вручили 11 декабря.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Объявленному персоной нон грата сотруднику словацкой дипмиссии надлежит покинуть территорию РФ в течение двух суток. Россия зеркально ответила на предпринятые ранее Братиславой недружественные шаги в отношении Москвы.

"На днях персона нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток", -  заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что, в отличие от словацкой стороны, Россия действовала по правилам - сначала проинформировали словацкого посла о высылке, после чего объявили об этом публично.

В ноябре из Словакии был выдворен представитель посольства РФ в Словакии.

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