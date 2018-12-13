Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата

Москва выдворила словацкого дипломата. Соответствующую ноту послу Словакии Петеру Притупену вручили 11 декабря.

Объявленному персоной нон грата сотруднику словацкой дипмиссии надлежит покинуть территорию РФ в течение двух суток. Россия зеркально ответила на предпринятые ранее Братиславой недружественные шаги в отношении Москвы.

"На днях персона нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что, в отличие от словацкой стороны, Россия действовала по правилам - сначала проинформировали словацкого посла о высылке, после чего объявили об этом публично.

В ноябре из Словакии был выдворен представитель посольства РФ в Словакии.