Москва отвергла голословные обвинения США в нарушении ДРСМД

Обвинения Вашингтона в отношении Москвы о несоблюдении положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются несостоятельными, отметили в МИД РФ.

"США не предоставили нам каких-либо разъяснений на этот счет. В то же время, для специалистов очевидно, что реально "приостанавливать" в реализации ДРСМД практически нечего. Ликвидация попавших в сферу охвата Договора ракетных вооружений осуществлена много лет назад, давно завершены и все верификационные процедуры", - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам дипломата, российская сторона не допускала нарушений ДРСМД. "Мы решительно отвергаем как необоснованные и не соответствующие действительности голословные обвинения США", - подчеркнул он. Москва по-прежнему неукоснительно выполняет все принятые ранее на себя обязательства.

Между тем у российских дипломатов имеется большое количество претензий к США. Как подчеркнул замминистра, Вашингтон не соблюдает свои обязательства в отношении так называемых ракет-мишеней, которые по своей сути являются ракетными средствами, аналогичными по характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности.

Кроме того, до сих пор не урегулирован вопрос по ряду беспилотных летательных аппаратов с ударным потенциалом, принятых на вооружение американской армией. "Считаем, что данный вопрос должен быть разрешен в правовом поле Договора", - уточнил замглавы МИД РФ.

"Принимая к сведению намерение США выйти из Договора, представленное нам по двусторонним каналам на высоком политическом уровне как окончательное и не подлежащее пересмотру, оставляем, тем не менее, со своей стороны открытой дверь для предметного, конструктивного и нацеленного на взаимоприемлемые результаты диалога по поиску путей сохранения ДРСМД", - резюмировал Рябков.