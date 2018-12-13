На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря

На границе Крыма и Украины в районе перешейка возможны "показательные" наступления украинских силовиков. Об этом "РГ" рассказал 13 декабря источник, близкий к российским внешнеполитическим кругам.

Наступление с украинской стороны, по его словам, будет рассчитано на внешний эффект. При этом украинские военные постараются избежать прямых столкновений с российскими войсками, так как исход такого столкновения ясен изначально.

Напомним, что Киев уже пообещал наступление на мариупольском направлении на востоке Украины 14 декабря. К границе с ДНР стянуты войска ВСУ и боевая техника, включая танки.