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13.12.2018 14:39
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря

Текст: Константин Волков

На границе Крыма и Украины в районе перешейка возможны "показательные" наступления украинских силовиков. Об этом "РГ" рассказал 13 декабря источник, близкий к российским внешнеполитическим кругам.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Наступление с украинской стороны, по его словам, будет рассчитано на внешний эффект.  При этом украинские военные постараются избежать прямых столкновений с российскими войсками, так как исход такого столкновения ясен изначально.

Напомним, что Киев уже пообещал наступление на мариупольском направлении на востоке Украины 14 декабря. К границе с ДНР стянуты войска ВСУ и боевая техника, включая танки.

В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины
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