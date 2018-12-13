На YouTube выложили самое ненавистное видео в истории

Ролик YouTube Rewind 2018, в котором команда сервиса попыталась отразить итоги уходящего года, получил самое большое количество оценок Dislike за всю историю.

За неделю ролик просмотрело более 120 миллионов раз, при этом оценку "Нравится" поставили 2,1 миллиона человека, а "Не нравится" - 10 миллионов.

Задумка YouTube Rewind заключается в том, чтобы собрать в одном ролике наиболее известных видеоблогеров, которые проиллюстрируют главные тренды года. Туда же входят нарезки самых популярных видео.

Недовольство зрителей вызвала подборка видеоблогеров - в нее не попали многие звезды, такие, например, как игровой стример PewDiePie, братья Джейк и Логан Пол, KSI и другие известные авторы каналов на YouTube.

The Verge отмечает, что PewDiePie не взяли в подборку Rewind еще в 2017 году. По мнению издания, итоги года превратились в "промо-материал для рекламодателей и инвесторов", в то время как YouTube является платформой, где "честность и открытость ценятся больше всего на свете".