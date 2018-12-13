Налогоплательщикам будет проще "общаться" с налоговиками

В Госдуму внесен законопроект, который, по мнению авторов, призван стать важной частью "настройки" налоговой системы, упростив налогоплательщикам взаимодействие с налоговиками. Изменить Налоговый кодекс с этой целью предложили члены комитета Госдумы по бюджету и налогам от всех фракций.

Разработанный проект направлен на упрощение процедур взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами, сообщили в комитете. Его глава Андрей Макаров рассказал журналистам о конкретных предложениях.

Во-первых, предлагается упростить процедуру подтверждения пенсионерами и лицами предпенсионного возраста права на льготы по имущественным налогам. Если граждане сами не обратятся к налоговикам за льготой, то последние должны будут самостоятельно исчислить сумму соответствующего налога с учетом льготы.

"Данное предложение стало возможно в результате усовершенствования системы межведомственного информационного обмена", - отметил Макаров.

Еще одно нововведение касается льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Времени для ее получения будет больше. Депутаты предлагают продлить с 1 ноября до 31 декабря предельный срок для представления в налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке и выбранных объектах налогообложения.

Изменяется также порядок расчета налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей. Авансовые платежи по налогу предлагается рассчитывать исходя из фактических доходов вместо предполагаемых доходов. Кроме того, речь идет об отмене отчетности по форме 4-НДФЛ для таких налогоплательщиков.

"Данные изменения приведут к более справедливому расчету авансовых платежей исходя из реальных доходов налогоплательщика и исключат необходимость резервирования денежных средств для уплаты таких авансовых платежей", - заявил глава комитета.

Среди других предложений - освободить всех налогоплательщиков налога на имущество организаций от представления в налоговые органы квартальных расчетов по налогу. Организациям, кроме того, не придется представлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогу.

"Предлагаемые законопроектом меры являются важной частью настройки налоговой системы. Представляется, что указанные меры будут востребованы налогоплательщиками и позволят перейти на новый уровень налогового администрирования", - заключил глава думского комитета.