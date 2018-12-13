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13.12.2018 23:19
Рубрика: Общество

"Гонг" в ударе

Названы победители Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг"
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск №7745 (282)
Чествование победителей 24-го Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг-2018" в медиацентре "РГ" открывал патриарх отечественной журналистики Ясен Засурский.

- Я рад, что "Российская газета" продолжает новации, - сказал председатель жюри "Золотого Гонга" Ясен Засурский, - и эти новации показывают, что интерес читателя к газетам растет вопреки всему.

"Конкурс в 2018 году собрал сотни журналистов региональных СМИ.

- Чтение работ нас убедило в том, что "Гонг" - одно из немногих состязаний, - говорит исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ Софья Дубинская, - где в чести профессионализм, обостренная гражданственность и, если хотите, болезнь журналистикой.

Среди первых обладателей "Гонга" - Татьяна Снегирева из "Известий Удмуртской Республики" и Александр Донцов из газеты "Авангард" (Челябинская область). Снегирева подготовила публикации о бесермянах - коренном народе Удмуртии, а Донцов стал первым в номинации "Лучший репортаж о социальных проблемах". Они оба приглашены на стажировку в "РГ".

Фото: Михаил Почуев/ ТАСС
Проект "РГ" стал лауреатом премии "Прометей"

"Человеком-легендой" назвал Ясен Засурский Веру Южанскую из Ростова-на-Дону. Этого эпитета она удостоена за смелость и победу в номинации "Лучший материал года о разоблачении коррупции".

- Это не моя победа, - считает главный редактор газеты "Наше время" (Ростов-на-Дону) Вера Южанская. - Это победа нашей команды, которая на семь лет посадила в тюрьму чиновника, годами обворовавшего сирот.

Южанскую поддержал другой обладатель "Гонга" - глава ИД "Северная неделя" (Северодвинск) Вячеслав Белоусов. Он заметил, что благодаря мужеству расследователей и профессионалов, которые сохраняют у людей тягу к чтению, прогноз о том, что газеты скоро уйдут в интернет, поспешен.

- Рано отправлять нас в небытие, - согласился обладатель звания "Редактор года", главный редактор ИД "Каспий" (Астрахань) Алексей Нечаев. - Есть и другой прогноз, о том, что, насытившись лайками и интернет-мусором, люди возвращаются к газетам.

И, наконец, в номинации "Газета года" победила газета "Золотой рог" (Владивосток). Так же организаторы конкурса вручили специальный приз "За лучшее освещение работы районных СМИ в федеральном издании" обозревателю "Российской газеты" Юрию Снегиреву. Особая номинация "РГ" - "За нестандартность и креативность в контент-партнерстве с "РГ" вручена "Областной Рязанской газете".

Общество СМИ и соцсети РГ-Фото
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