Немецкий бизнес вкладывает миллиардные инвестиции в российскую экономику

Прямые инвестиции немецких компаний в российскую экономику составили в 2017 году свыше 1,6 миллиарда евро. Однако уже в первом квартале текущего года объем вложений превысил 2 миллиарда евро, свидетельствуют данные Бундесбанка.

"Немецкий бизнес редко настолько активно инвестировал в Россию с момента распада СССР", - комментирует ситуацию председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. По его словам, многим немецким фирмам стало интересно открывать производство в российских регионах. Предприниматели используют большой рыночный потенциал страны с населением свыше 140 миллионов человек и постепенно ориентируются на экспорт.

Шепп также информировал, что количество немецких компаний, зарегистрированных в РФ, сократилось с 4965 до 4661 после украинского кризиса и введения санкций. Однако количественное снижение компенсируется инвестиционным ростом. Причем тенденция на снижение количественного состава бизнеса в России уже преодолена. К концу 2017 года численность членов Палаты увеличилась на 874 фирмы.