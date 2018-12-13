Няням и репетиторам разрешили не регистрироваться в качестве ИП до 2020 года

Еще год с небольшим няни, репетиторы и граждане, оказывающие услуги по уборке и ведению домашнего хозяйства, могут не регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

Госдума приняла соответствующий закон, продлевающий "налоговые каникулы" для определенных категорий самозанятых до 1 января 2020 года. При легализации своей деятельности в Федеральной налоговой службе няни, сиделки, домработницы, уборщики могут не платить налог на доходы физических лиц.

Но после завершения "налоговых каникул" эти категории самозанятых должны будут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.