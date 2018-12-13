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Николай Басков прокомментировал свое появление в комиксах Marvel

Поп-музыка
    13.12.2018, 19:50
Текст:   Олег Усков
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский артист широкого профиля Николай Басков, невольно ставший сегодня одним из главных ньюсмейкеров, заявил, что ничего не знал о своем появлении в супергеройском комиксе Marvel еще пять лет назад. И фактом сим приятно удивлен.

"Нет, я впервые вообще увидел там себя. Но мне приятно, доволен", - уведомил РИА Новости певец. Признавшись, что ранее никогда не читал комиксы - "только фильмы по ним смотрел".

Фото: kinopoisk.ru
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Но теперь придется приобрести примечательный выпуск - на память. И ознакомиться с ним пристально.

"А фильмы Marvel смотрю, конечно", - заверил Николай.

Персонаж Басков нашелся в одном из выпусков серии The Avengers Prelude: Black Widow Strikes, посвященной агенту S.H.I.E.L.D. Наташе "Черной вдове" Романовой (в кино ее играет Скарлетт Йоханссон).

В комиксе Николай, будучи посетителем популярного московского заведения, имеет с Вдовой некоторое общение, не подозревая, что перед ним агент, находящаяся на секретном задании.

Примечательно, что кроме Баскова в комиксе появляется певица и актриса Вера Брежнева.

Перед этим сообщалось, что Николай Басков, одетый и загримированный как Николай Гоголь, показал свое рэп-прочтение шлягера Ольги Бузовой "Мало половин"

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