Новак назвал резолюцию по "Северному потоку-2" политической

Резолюция, которая была недавно принята депутатами Европарламента и призывает отказаться от реализации "Северного потока-2", не повлияет на строительство газопровода и носит политический оттенок. Такое мнение выразил министр энергетики России Александр Новак.

"Мы неоднократно это слышим от отдельных инициаторов-противников этого проекта. На сегодняшний день это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта. Проект продолжает реализовываться", - приводит слова министра "Интерфакс".

В резолюции депутатов Европарламента говорится, что "Северный поток-2" - "политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности", а Украина играет "ключевую роль в европейской сети энергоснабжения". При этом сама резолюция посвящена Украине и ее соглашению об ассоциации с Евросоюзом.