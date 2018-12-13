Новак назвал резолюцию по "Северному потоку-2" политической

Новости

В Петербурге выставили на продажу самую дорогую "однушку" в России 16:20
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU 16:18
Главный тренер "Ростова" Карпин дисквалифицирован на шесть матчей 16:18
Тереза Мэй отказалась возглавлять консерваторов на выборах в 2022 году 16:14
Опубликовано видео "смертельного танца" двух звезд 16:12
Собянин: В Москве появится кластер креативной индустрии 16:10
На Ямале трехлетний мальчик погиб в стиральной машине 16:07
В Подмосковье упразднили Солнечногорский район 16:05
Таможня в Кольцово увеличила товарооборот на 62 процента 16:00
"Спартак" проведет следующий матч РПЛ при частично закрытых трибунах 16:00
В Испании оказалось слишком много учителей 15:54
Под Волгоградом овчарка покусала двоих детей 15:52
Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову 15:42
Медведев и Румас почтили память защитников Брестской крепости 15:36
Старинная карельская деревня оказалась в ледовом плену 15:35
В Петербурге два мужчины умерли от отравления неизвестным веществом 15:31
Захарова предположила, что европарламентарии собираются перейти на дрова 15:30
Путин: Я доволен своим выбором 15:25
Новый Renault Logan Stepway c вариатором: стоит ли покупать 15:21
Немецкий бизнес вкладывает миллиардные инвестиции в российскую экономику 15:13
В Дагестане после смертельного ДТП арестовали экс-главу отдела ГИБДД 15:11
"Богемскую рапсодию" запретили в Таджикистане 15:10
Мистические Ворота Солнца воссоздали в 3D 15:10
В Саратове в торговом центре девушку избили из-за тату и пирсинга 15:01
В Красноярском крае контейнер раздавил машину с людьми 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 14:59
Рубрика: Экономика

Новак назвал резолюцию по "Северному потоку-2" политической

Текст: Александра Воздвиженская

Резолюция, которая была недавно принята депутатами Европарламента и призывает отказаться от реализации "Северного потока-2", не повлияет на строительство газопровода и носит политический оттенок. Такое мнение выразил министр энергетики России Александр Новак.

Посол Италии в РФ призвал не политизировать "Северный поток-2"

"Мы неоднократно это слышим от отдельных инициаторов-противников этого проекта. На сегодняшний день это не новость, это больше такое, на мой взгляд, политическое давление на участников реализации этого проекта. Проект продолжает реализовываться", - приводит слова министра "Интерфакс".

В резолюции депутатов Европарламента говорится, что "Северный поток-2" - "политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности", а Украина играет "ключевую роль в европейской сети энергоснабжения". При этом сама резолюция посвящена Украине и ее соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Газопровод "Северный поток-2"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
МИД РФ: Москва отреагирует на ситуацию с биатлонистами в Австрии
На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря
Госдума вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков
Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата