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13.12.2018 19:36
Рубрика: Экономика

Новак оценил доход бюджета от сделки с ОПЕК в 5 триллионов рублей

Текст: Александра Воздвиженская
Федеральный бюджет РФ за последние 2,5 года получил 5 триллионов рублей дополнительных доходов от участия России в сделке с ОПЕК о регулировании добычи нефти. Компании, в свою очередь, заработали на этом около двух триллионов рублей.
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Такую оценку озвучил министр энергетики России Александр Новак в интервью "России 24". По словам Новака, ключевую роль в заключении сделки сыграл президент Владимир Путин и его контакты с руководством Саудовском Аравии.

ОПЕК улучшила прогноз по нефтедобыче в России

Венское соглашение о регулировании нефтедобычи начало действовать 1 января 2017 года, в нем участвовали почти все страны ОПЕК, а также десяток стран вне картеля, и неформальным лидером этого блока была Россия как крупнейший производитель нефти (со стороны ОПЕК это была Саудовская Аравия). РФ тогда взяла на себя обязательства снизить производство нефти на 300 тысяч баррелей в сутки для балансировки мирового рынка.

К весне 2018 года объемы коммерческих запасов в странах ОЭСР снизились до среднего пятилетнего значения - достижение этой цели и было главным в соглашении с ОПЕК. Нефтяные котировки, как следствие, выросли, профицит предложения ушел с рынка, и страны вернулись к наращиванию добычу минувшим летом. Со следующего года они вновь начнут ее сокращают: Россия взяла на себя обязательство снизить производство нефти на 228 тысяч баррелей.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Новак пообещал рынку "действовать решительно" вместе с ОПЕК+

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета с февраля прошлого года формируют финансовую "подушку безопасности" России через бюджетное правило: власти приобретают на эти доходы иностранную валюту в резервы. По итогам прошлого года для Фонда национального благосостояния РФ было закуплено валюты на 829 миллиардов рублей, по итогам этого сумма составит примерно 4,2 триллиона рублей. Таким образом, действительно, бюджет получил дополнительно за эти годы около 5 триллионов рублей допдохода.

Экономика Казна Федеральный бюджет Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти
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