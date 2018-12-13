Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Завершился групповой этап Лиги чемпионов-2018/19. Стали известны все участники плей-офф главного европейского клубного турнира.

Увы, российских команд среди них не оказалось. И "Локомотив", и ЦСКА досрочно лишились шансов на выход в следующий раунд, а в заключительном туре группового этапа не смогли даже вырвать третье место, которое давало бы им право на продолжение еврокубкового сезона в Лиге Европы. Единственным утешением стала историческая победа ЦСКА над "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 3:0. Российский клуб благодаря этому успеху прервал серию мадридцев из 44 матчей в Лиге чемпионов, в которых "сливочные" неизменно забивали.

Что же касается участников плей-офф ЛЧ, часть из них стала известна досрочно, еще несколько команд определились в ночь со вторника на среду. А сегодня состоялись заключительные матчи, в ряде из которых были зафиксированы достаточно неожиданные результаты - в частности, "Ювентус" на выезде уступил швейцарскому "Янг Бойз" 1:2, а "Манчестер Юнайтед" проиграл в гостях "Валенсии" с аналогичным счетом. Впрочем, фавориты этих противостояний не были сильно мотивированы, поскольку обеспечили себе выход в следующую стадию заранее. Итак, вот какие команды мы увидим в 1/8 финала Лиги чемпионов:

"Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Атлетико" (Испания), "Барселона" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), "ПСЖ" (Франция), "Ливерпуль" (Англия), "Порту" (Португалия), "Шальке" (Германия), "Бавария" (Германия), "Аякс" (Нидерланды), "Манчестер Сити" (Англия), "Лион" (Франция), "Реал" (Испания), "Рома" (Италия), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 декабря. Первые игры этой стадии турнира пройдут 12, 13, 19 и 20 февраля 2019 года, а ответные матчи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

Соответственно, стали известны все команды, которые вылетели из Лиги чемпионов, но, заняв третьи места в своих группах, получили право участвовать весной в матчах 1/16 финала Лиги Европы. Вот они:

"Брюгге" (Бельгия), "Интер" (Италия), "Наполи" (Италия), "Галатасарай" (Турция), "Бенфика" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Виктория" (Чехия), "Валенсия" (Испания).

Все участники плей-офф Лиги Европы определятся завтра вечером, когда состоятся матчи шестого тура группового этапа турнира. Россию в 1/16 финала ЛЕ точно представит "Зенит", завоевавший это право досрочно. Велики шансы на выход в следующую стадию "Краснодара", лидирующего в своей группе. Наконец, "Спартак" свой квартет замыкает, однако в случае победы над "Вильярреалом" сможет пробиться в плей-офф.