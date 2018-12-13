Ожирение назвали причиной развития 13 видов рака

Избыточный вес и связанные с ним нарушения в метаболизме провоцируют развитие 3,9 процента онкологических заболеваний в мире.

К такому выводу пришли ученые из Американского общества по изучению рака в Атланте, которые проанализировали научные труды о распространенности ожирения и рака в разных странах с 1975 по 2016 год.

Результаты исследования опубликованы в журнале CA: A Cancer Journal for Clinicians, выдержки из него представлены на портале EurekAlert!

Повышение числа людей с избыточной массой тела начало фиксироваться с 70-х годов прошлого столетия во всех странах мира. По последним данным ученых (на 2016 год - прим. "РГ"), ожирением страдают примерно 40 процентов взрослых и 18 процентов детей в возрасте от 5 до 19 лет - в целом около 2,3 миллиарда человек.

При этом количество онкологических заболеваний, одним из факторов которых послужило ожирение, составило 544 300 случаев.

- Таким образом, избыточный вес можно назвать причиной развития 3,9 процента всех случаев заболеваний раком в мире. В бедных странах этот показатель может находиться на уровне 1 процента. В ряде западных стран с высоким уровне доходов населения, а также нескольких государствах Ближнего Востока и Северной Африки он может достигать 7-8 процентов, - заявила ведущий автор исследования доктор Хьюна Сунг из Американского общества по борьбе с раком.

По мнению ученых, ожирение связано с повышенным риском возникновения 13 видов онкологии: рака молочной железы, рака толстой кишки и прямой кишки, рака матки, рака пищевода (аденокарцинома), рака желчного пузыря, почек, печени, яичников, поджелудочной железы, желудка и щитовидной железы, а также менингиомы и множественной миеломы. Кроме того, по данным последних лет, избыточный вес может служить причиной развития прогрессирующего рака предстательной железы, ротовой полости и гортани.

Исследователи уверены, что в ближайшие десятилетия эти показатели будут расти. Одним из негативных факторов они называют распространение "западного образа жизни", который характеризуется рационом из бедных питательными веществами продуктов питания и пониженным уровнем физической активности.

Авторы работы заявили, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует уделить более пристальное внимание борьбе с ожирением во всех странах и разработать меры по снижению производства и сбыта нездоровой пищи.