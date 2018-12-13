Парламент Австрии предоставит гражданство жертвам холокоста

Потомки жертв холокоста должны иметь право получить австрийское гражданство, если они этого пожелают. Это следует из законопроекта, поступившего на рассмотрение депутатов Национального собрания, сообщает газета Kronen Zeitung.

Как отмечается в документе, речь идет о лицах, чьи потомки по прямой линии проживали в Австрии до 9 мая 1945 года, однако покинули страну из-за преследования национал-социалистов и ведомств Третьего Рейха или имели достаточные основания полагать, что могут подвергнуться террору. Из этого списка исключены граждане, которые проходят как осужденные по криминальным делам, а также военные преступники, террористы и экстремисты. Кроме того, пострадавшим от холокоста разрешат двойное гражданство (официально в Австрии двойное гражданство запрещено). При необходимости этот вопрос будет решаться заключением двусторонних соглашений с другими государствами.

Законопроект внесла оппозиционная Социалистическая партия Австрии (СПА). Однако он имеет реальные шансы пройти в парламенте, так как подобной позиции в отношении жертв холокоста придерживается и правящая коалиция, отмечают эксперты.