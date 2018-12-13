Парламент Австрии предоставит гражданство жертвам холокоста

Новости

В Петербурге выставили на продажу самую дорогую "однушку" в России 16:20
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU 16:18
Главный тренер "Ростова" Карпин дисквалифицирован на шесть матчей 16:18
Тереза Мэй отказалась возглавлять консерваторов на выборах в 2022 году 16:14
Опубликовано видео "смертельного танца" двух звезд 16:12
Собянин: В Москве появится кластер креативной индустрии 16:10
На Ямале трехлетний мальчик погиб в стиральной машине 16:07
В Подмосковье упразднили Солнечногорский район 16:05
Таможня в Кольцово увеличила товарооборот на 62 процента 16:00
"Спартак" проведет следующий матч РПЛ при частично закрытых трибунах 16:00
В Испании оказалось слишком много учителей 15:54
Под Волгоградом овчарка покусала двоих детей 15:52
Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову 15:42
Медведев и Румас почтили память защитников Брестской крепости 15:36
Старинная карельская деревня оказалась в ледовом плену 15:35
В Петербурге два мужчины умерли от отравления неизвестным веществом 15:31
Захарова предположила, что европарламентарии собираются перейти на дрова 15:30
Путин: Я доволен своим выбором 15:25
Новый Renault Logan Stepway c вариатором: стоит ли покупать 15:21
Немецкий бизнес вкладывает миллиардные инвестиции в российскую экономику 15:13
В Дагестане после смертельного ДТП арестовали экс-главу отдела ГИБДД 15:11
"Богемскую рапсодию" запретили в Таджикистане 15:10
Мистические Ворота Солнца воссоздали в 3D 15:10
В Саратове в торговом центре девушку избили из-за тату и пирсинга 15:01
В Красноярском крае контейнер раздавил машину с людьми 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 14:20
Рубрика: В мире

Парламент Австрии предоставит гражданство жертвам холокоста

Текст: Александр Саможнев

Потомки  жертв холокоста должны иметь право получить австрийское гражданство, если они этого пожелают. Это следует из законопроекта, поступившего на рассмотрение депутатов Национального собрания, сообщает газета Kronen Zeitung.

Германия выплатит жертвам Холокоста до 480 миллионов евро

Как отмечается в документе, речь идет о лицах, чьи потомки по прямой линии проживали в Австрии до 9 мая 1945 года, однако покинули страну из-за преследования национал-социалистов и ведомств  Третьего Рейха или имели достаточные основания полагать, что могут подвергнуться террору.  Из этого списка исключены граждане, которые проходят как осужденные по криминальным делам, а также военные преступники, террористы и экстремисты.  Кроме того, пострадавшим от холокоста разрешат двойное гражданство (официально в Австрии двойное гражданство запрещено). При необходимости этот вопрос будет решаться заключением двусторонних соглашений с другими государствами.

Законопроект  внесла оппозиционная Социалистическая партия Австрии (СПА). Однако он имеет реальные шансы пройти в парламенте, так как подобной позиции в отношении жертв холокоста придерживается и правящая коалиция, отмечают эксперты.

В мире Европа Австрия Мир помнит о Холокосте
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
МИД РФ: Москва отреагирует на ситуацию с биатлонистами в Австрии
На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря
Госдума вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков
Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата