Принят Государственной Думой 22 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2018 года

Статья 1

1. Приостановить до 1 января 2020 года действие части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4693; 1998, N 30, ст. 3613; 2002, N 27, ст. 2620; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2007, N 49, ст. 6072; 2011, N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 27, ст. 3951).

2. Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", с 1 января 2019 года составляет 72,23 процента, с 1 октября 2019 года - 73,68 процента от размера указанного денежного довольствия.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин