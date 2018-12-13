Новости

Путин назвал Конституцию живым развивающимся организмом 19:34
В Домодедово поставят рамки для проверки на трезвость 19:20
Фигуристка Туктамышева попала в больницу 19:14
Зрители определили десять самых популярных телесериалов 2018 года 19:12
В Совфеде ответили на заявление Меркель о продлении санкций 18:59
В Ростове-на-Дону неизвестные обстреливали пассажирские автобусы 18:55
На все руки: новая модель Rado HyperChrome Diamonds 18:54
В мурманской школе родителям запретили ходить без сопровождения 18:52
Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей 18:49
В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото 18:27
В Пензе создатель финансовой пирамиды осужден на 6,5 лет колонии 18:19
Директор МВФ: Процессы роботизации сильно скажутся на занятости женщин 18:18
Роскомнадзор вынес предупреждение музыкальным каналам за насилие 18:15
Чиновника Ространснадзора уволили из-за купившей 66 машин супруги 18:09
Бывшего участкового под Смоленском обвинили в трех убийствах 17:49
СМИ: Задержанного в Китае канадца подозревают в подрыве нацбезопасности КНР 17:47
Названы самые безопасные автомобили 2018 года 17:46
Для завода Mercedes в Подмосковье готовят рабочих пяти специальностей 17:33
В Петербурге начато строительство ледокола "Евпатий Коловрат" 17:32
Раскрыта еще одна тайна инков 17:30
Эксперт объяснил появление порно на экранах в Москве 17:28
Голикова: В России осталось 1,4 миллиона ветеранов 17:26
Минфин почти полностью разместил 5-миллиардный выпуск ОФЗ 17:18
Видео: Как сделать из картона электромобиль, который сможет ездить 17:15
За год рост цен на жилье составил 3,2 процента 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)

Федеральный закон от 11 декабря 2018 г. N 460-ФЗ "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов""

Дата подписания 11 декабря 2018 г.
Опубликован 13 декабря 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.
Принят Государственной Думой 22 ноября 2018 года
Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2018 года

Статья 1

1. Приостановить до 1 января 2020 года действие части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4693; 1998, N 30, ст. 3613; 2002, N 27, ст. 2620; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2007, N 49, ст. 6072; 2011, N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 27, ст. 3951).

2. Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", с 1 января 2019 года составляет 72,23 процента, с 1 октября 2019 года - 73,68 процента от размера указанного денежного довольствия.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин