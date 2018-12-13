Пентагон: Односторонние военные операции в Сирии неприемлемы

Пентагон считает недопустимым проведение односторонних военных операций на северо-востоке Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель министерства обороны США Шон Робертсон.

По его словам, подобные операции, проводимые любой стороной на северо-востоке САР, вызывают серьезную озабоченность, особенно если рядом присутствуют военнослужащие США. "Мы бы сочли подобные действия неприемлемыми", - цитирует Робертсона ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что в ближайшие несколько дней Турция начнет антитеррористическую операцию в районах Сирии, расположенных к востоку от Евфрата. По его словам, там предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам, к которым Анкара причисляет отряды курдов.

Турецкий лидер убежден, что данный шаг Анкары будет способствовать политическому урегулированию в Сирии и позволит "сделать эту территорию безопасной и более пригодной для жизни местного населения". Эрдоган также подчеркнул, что в ходе операции мишенями не будут американские военные, которые находятся в этом регионе.