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13 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)

Дополнение перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности"

Опубликован 13 декабря 2018 г.

9. Международное религиозное объединение "Таблиги Джамаат" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 07.05.2009);

10. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы "Таганрог" (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009);

11. Рязанская городская общественная патриотическая организация "Русское национальное единство" (заочное решение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 12.02.2008 и определение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 24.12.2009);

18. Региональное общественное объединение "Национал-социалистическая рабочая партия России" ("НСРПР") (решение Судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 22.09.2010);

22. Межрегиональное общественное движение "Армия воли народа" (решение Московского городского суда от 19.10.2010);

29. Международное объединение "Кровь и Честь" ("Blood and Honor/Combat18", "В&Н") (решение Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012).

Информация предоставлена Минюстом России