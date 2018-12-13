Дополнение перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности"

9. Международное религиозное объединение "Таблиги Джамаат" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 07.05.2009);

10. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы "Таганрог" (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009);

11. Рязанская городская общественная патриотическая организация "Русское национальное единство" (заочное решение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 12.02.2008 и определение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 24.12.2009);

18. Региональное общественное объединение "Национал-социалистическая рабочая партия России" ("НСРПР") (решение Судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 22.09.2010);

22. Межрегиональное общественное движение "Армия воли народа" (решение Московского городского суда от 19.10.2010);

29. Международное объединение "Кровь и Честь" ("Blood and Honor/Combat18", "В&Н") (решение Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012).

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