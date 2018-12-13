Федеральный закон от 11 декабря 2018 г. N 463-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О Всероссийской переписи населения"

Принят Государственной Думой 22 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2018 года

Внести в пункт 11 статьи 5 Федерального закона от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 252; 2009, N 48, ст. 5743; 2018, N 31, ст. 4861) изменения, заменив слова "и Санкт-Петербурге" словами ", Санкт-Петербурге и Севастополе" и слова "и Санкт-Петербурга" словами ", Санкт-Петербурга и Севастополя".

Президент Российской Федерации В. Путин