Полиция Австрии не подтвердила обвинения в адрес биатлонистов РФ

Полиция Австрии не может подтвердить информацию об обвинениях российских биатлонистов в нарушениях антидопинговых правил. Об этом сообщил официальный представитель земельного управления полиции Тироля Штефан Эдер.

"На данный момент какой-либо информации по этому поводу из Хохфильцена не поступало", - приводит слова Эдера ТАСС. Он отметил, что в четверг может появиться больше подробностей о происходящем.

Минувшей ночью известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram сообщил, что в расположение сборной России в Хохфильцене, где сегодня стартует второй этап Кубка мира по биатлону, явились представители полиции. Якобы они предъявили обвинения ряду наших спортсменов и тренеров в том, что во время чемпионата мира-2017 в Хохфильцене они нарушали антидопинговые правила.

"В Австрии это уголовное преступление! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции, - написал Губерниев. - Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты и вопросов нет. А теперь они есть у австрийской полиции".

Руководитель Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отметил, что на данный момент наша сторона не располагает подробностями. По его словам, СБР уже подключил к этому делу адвокатов.

"Пока у нас мало информации о том, что случилось, какие обвинения нам предъявляют. Мы связались с российским посольством в Австрии, подключили адвокатов, - цитирует Драчева "Спорт-Экспресс". - Надеюсь, что часам к 11 по Москве ситуация станет более понятной".

В свою очередь, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский подчеркнул, что дипмиссия будет разбираться с этим инцидентом. Он отметил, что представители полиции уведомили сборную России о расследовании, которое открыто в связи с событиями чемпионата мира-2017.

"Будем разбираться в этой ситуации, так как необходимо составить полную картину, - сказал Любинский. - Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов".