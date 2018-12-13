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Рубрика: В мире

Помпео пригрозил странам ЕС санкциями за нарушение антииранских мер

Госсекретарь США Майк Помпео выступает перед журналистами после заседания Совбеза ООН, 12 декабря 2018. Фото: AP Photo/Mary Altaffer Госсекретарь США Майк Помпео выступает перед журналистами после заседания Совбеза ООН, 12 декабря 2018. Фото: AP Photo/Mary Altaffer
Госсекретарь США Майк Помпео выступает перед журналистами после заседания Совбеза ООН, 12 декабря 2018. Фото: AP Photo/Mary Altaffer

США готовы ввести меры против Евросоюза, если они нарушат действующие американские санкции в отношении Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами по итогам заседания Совета Безопасности ООН по Ирану.

Он отметил, что есть некоторые исключения из этих санкций, например, продовольствие и медикаменты. Если торговля стран ЕС и Ирана связаны с этими исключениями, то Вашингтон не будет вводить санкции. "Но если есть какое-либо нарушение наших ограничений, мы готовы применить санкции к любой стороне", - подчеркнул Помпео.

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Госсекретарь также объявил, что Соединенные Штаты возглавят коалицию стран, выступающих против проведения Ираном баллистических испытаний, пишет ТАСС. По его словам, 11 стран-членов Совета Безопасности присоединились к США, выразив обеспокоенность ракетными испытаниями.

Также на заседании Совбеза Помпео призвал ввести санкции в отношении Ирана из-за испытаний ракет. Однако постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сами запуски не нарушают резолюцию 2231 СБ ООН, а какие-либо доказательства того, что иранские ракеты могут переносить ядерный заряд - отсутствуют.

Ранее власти Ирана подтвердили утверждения стран Запада об испытании Тегераном баллистической ракеты. Об этом сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции ИРИ Амир Али Хаджизаде, не уточнив характеристики ракеты. По данным МИД Исламской Республики ракетная программа ИРИ носит исключительно оборонительный характер, она не подлежит обсуждению с другими странами и не противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

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