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13.12.2018 20:35
Рубрика: В мире

Посол Израиля на Украине возмущен объявлением "года Бандеры" во Львове

Текст: Александр Ленин

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион возмущен решением законодателей из Львовской области объявить 2019 год - годом Степана Бандеры.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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"Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019 год - годом Степана Бандеры", - написал дипломат в открытом письме, которое опубликовано на официальной странице израильской дипмиссии в Facebook.

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Посол подчеркивает, что не в состоянии понять, как прославление непосредственных участников ужасных антисемитских преступлений помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией.

"Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через почитание их исполнителей", - резюмировал Лион.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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