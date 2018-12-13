Посол Израиля на Украине возмущен объявлением "года Бандеры" во Львове

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион возмущен решением законодателей из Львовской области объявить 2019 год - годом Степана Бандеры.

"Я был шокирован, услышав решение Львовского областного совета провозгласить 2019 год - годом Степана Бандеры", - написал дипломат в открытом письме, которое опубликовано на официальной странице израильской дипмиссии в Facebook.

Посол подчеркивает, что не в состоянии понять, как прославление непосредственных участников ужасных антисемитских преступлений помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией.

"Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через почитание их исполнителей", - резюмировал Лион.