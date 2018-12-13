Приняты поправки о гражданстве для украинских беженцев

Президент РФ сможет определять категории иностранцев для предоставления российского гражданства в упрощенном порядке. Законопроект , который Госдума приняла во втором чтении, особенно актуален для беженцев из Украины.

В пояснительной записке отмечается, что нововведение позволит без бюрократии принять в гражданство РФ соотечественников, "проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима".

Как ранее заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, российский лидер сможет лично помочь "заложникам политического авантюризма" Киева. Спикер Госдумы назвал важным то, что решение будет принимать лично глава государства, "руководствуясь гуманитарными целями и принципами гуманизма".

Законопроект выполняет ту часть Послания Владимира Путина Федеральному Собранию, в которой он поручил усовершенствовать процедуру предоставления гражданства России тем, кто хочет принести пользу и работать на благо нашей страны.

Как объяснил депутатам замглавы МВД Игорь Зубов, речь о государствах, где "они преследовались властями по политическим и иным мотивам, где произошли госперевороты, имеют место вооруженные конфликты или другие чрезвычайные ситуации". Это касается и украинцев, уточнил он. По словам замглавы МВД, принятие законопроекта заполнит существующий ныне правовой пробел: глава государства сможет воспользоваться новыми полномочиями, издавая указы об упрощенном порядке гражданства для конкретных категорий лиц.

Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов уточнил, что речь может идти не только об Украине, но и о Приднестровье, Молдавии, Прибалтике. По его словам, случаи массовых нарушений основных прав человека ставят вопрос о признании ряда государств или их частей "территорией геноцида и массовых нарушений прав наших соотечественников".

- Принятие данного законопроекта позволит решить ряд вопросов. Прежде всего, отмены как необоснованного требования рождения наших носителей русского языка или их родственников на территории бывшего СССР, - заявил Гаврилов. - Либо их родственников по прямой восходящей линии на той территории, которая сейчас относится к РФ.

Также, по его словам, речь идет о возможности упрощения режима въезда в Россию, процедур по получению вида на жительство. И, кроме того, о возможности решать вопросы по определению своего статуса за пределами 90 дней, по истечению которых многие из беженцев вынуждены покинуть Россию. "В условиях высокой опасности, особенно на Донбассе, такое требование является, на наш взгляд, не просто избыточным, а опасным", - заявил Гаврилов.

В кабмине пояснили, какая еще лишняя бюрократия сейчас мешает выдавать украинцам паспорта РФ. Дело в том, что у людей, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке, требуют регистрацию по месту жительства, указано в материалах к законопроекту. При этом беженцы обычно проживают у граждан, которые, как правило, не дают согласия на их регистрацию.

Законопроект, в числе прочего, упрощает прием в гражданство и для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Они теперь смогут подать заявление на льготное получение гражданства РФ по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

