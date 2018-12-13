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Puma возродила уникальные умные кроссовки 30-летней давности

13.12.2018,  
15:49
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Сайт Puma Фото: Сайт Puma
Фото: Сайт Puma

Немецкий бренд Puma выпустил умные кроссовки RS-Computer Shoe. За основу была взята обувь 1986 года.

RS-Computer Shoe. Фото: Puma

Да, компания уже выпускала умную обувь для бегунов более 30 лет назад. Оригинальные RS-Computer Shoe стали революционным продуктом для своего времени и были рассчитаны на продвинутых бегунов.

От микрочипа, встроенного в задник одного из кроссовок, можно было получить данные о количестве пройденных шагов, времени бега и пройденном расстоянии, а также получить расчет по сожженным калориям. Чтобы скачать всю эту информацию, RS-Computer Shoe нужно было подключить к компьютеру через специальный кабель - в роли приемника мог выступать, например, Apple II или Commodore 64.

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В 2018 году от провода отказались, а от дизайна нет. У RS-Computer Shoe по-прежнему остался задник, как и у оригинальной модели, но синхронизация происходит по воздуху - используется подключение к смартфону (поддерживается iOS и Android) через Bluetooth. Память устройства рассчитана на хранение информации о 30 днях пробежек, после чего все данные стираются и запись ведется заново.

Как отмечается, будет выпущено всего 86 пар, которые будут доступны в США, Японии, Германии и Великобритании. О цене пока не сообщается.

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