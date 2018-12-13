Путин назвал важным вопрос оптимизации числа гостеатров

Владимир Путин в Ярославле встретился с театральными деятелями.

Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин обратил внимание на плачевное материальное положение региональных театров. Президент заявил, что многое зависит от целесообразности самой сети театров.

"Как ни печально это говорить, удобно или неудобно. Но это тоже важно - оптимизация сети", - пояснил Путин. "У нас почти 650 театров в стране государственных. Такого нет нигде", - напомнил он. "Губернаторы должны ясно понимать, что они делают и не плодить нищету", - добавил Путин. По словам президента, накануне Нового года у него запланирована встреча с губернаторами, на которой будут обсуждаться эти вопросы. Но Путин подчеркнул, что "если уже создано что-то и это уже функционирует, это, безусловно, требует поддержки и внимательного отношения".