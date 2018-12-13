Путин пересказал разговор с Ельциным о преемнике в 1999 году

Во время всероссийского открытого урока "Направление прорыва" Владимир Путин рассказал школьникам о разговоре с Борисом Ельциным в 1999 году. Путин признался,

что сам он не выбирал профессию президента. По его словам, когда ему это предложил первый президент России, Путин был не готов.

"Когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Вы согласны?". Я ему сказал: "Нет", - вспомнил Путин. Он рассказал, как Ельцин в ответ удивился, и поинтересовался: "Почему это?".