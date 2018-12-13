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13.12.2018 20:39
Рубрика: Власть

Путин пересказал разговор с Ельциным о преемнике в 1999 году

Текст: Айсель Герейханова

Во время всероссийского открытого урока "Направление прорыва" Владимир Путин рассказал школьникам о разговоре с Борисом Ельциным в 1999 году. Путин признался,
что сам он не выбирал профессию президента. По его словам, когда ему это предложил первый президент России, Путин был не готов.

Путин рассказал, кто может стать президентом

"Когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Вы согласны?". Я ему сказал:  "Нет", - вспомнил Путин. Он рассказал, как Ельцин в ответ удивился, и поинтересовался: "Почему это?".

Власть Работа власти Президент
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