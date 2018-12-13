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13.12.2018 20:24
Рубрика: Власть

Путин пообещал ускорить поправки в закон о госзакупках для театров

Текст: Айсель Герейханова

На встрече с театральными деятелями, которая проходила в Ярославле, Владимира Путина попросили решить проблему с госзакупками. Так, директор Театра Наций Мария Ревякина рассказала о том, что план закупок в театре невозможно создать, поскольку это "арифметически не прогнозируемый" творческий процесс.

Фото: Константин Завражин
Путин назвал важным вопрос оптимизации числа гостеатров

Президент пообещал поработать над законом о госзакупках. "Я обещаю, что мы с этим поработаем. Я согласен, многие вещи кажутся архаичными, неприменимыми в сфере искусства, не только театральной... Я понимаю. Мне странно, что эти вопросы до сих пор не решены", - сказал президент.

Власть Работа власти Госуправление Президент
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