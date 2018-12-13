Путин пообещал ускорить поправки в закон о госзакупках для театров

На встрече с театральными деятелями, которая проходила в Ярославле, Владимира Путина попросили решить проблему с госзакупками. Так, директор Театра Наций Мария Ревякина рассказала о том, что план закупок в театре невозможно создать, поскольку это "арифметически не прогнозируемый" творческий процесс.

Президент пообещал поработать над законом о госзакупках. "Я обещаю, что мы с этим поработаем. Я согласен, многие вещи кажутся архаичными, неприменимыми в сфере искусства, не только театральной... Я понимаю. Мне странно, что эти вопросы до сих пор не решены", - сказал президент.