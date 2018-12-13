Работодатели рассказали, кому планируют повысить зарплату

Каждый пятый работодатель (18 процентов) планирует повысить зарплату работникам в наступающем году. Это выяснил портал Rabota.ru , опросив 655 работодателей.

У 56 процентов опрошенных нет планов по индексации зарплат. Больше четверти, 26 процентов, пока не определились. В своих комментариях некоторые работодатели уточняли, что если и будут повышать зарплату, то точечно и в индивидуальном порядке.

Как уточняет пресс-служба портала, на повышение оплаты труда могут рассчитывать сотрудники, прямо или косвенно влияющие на рост бизнеса. Их будут искать, удерживать и поощрять не только деньгами, но и нематериальными бонусами.

Часть работодателей пообещала повысить зарплату линейному персоналу. Еще часть – увеличить нагрузку на одного работника и в связи с этим повысить работникам реальные выплаты.