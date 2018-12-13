15 декабря в Москве меняются правила работы платной парковки. На самых загруженных 237 улицах с восьми утра до девяти вечера час будет стоить 380 рублей, а по воскресеньям бесплатная парковка на них отменяется. Еще на ряде улиц в центре Москвы цены вырастут незначительно, а бесплатный 15-минутный период, отведенный на оплату стоянки, по всей Москве сокращается до 5 минут.

Меняется и график работы тарифа "50 рублей первые 30 минут, последующий час 150 рублей" - он будет действовать с 08.00 до 21.00, в остальное время - 60 рублей в час. На некоторых улицах днем парковка будет стоить 200 рублей в час, ночью - 80 рублей. Самый дешевый полный час в пределах Садового кольца днем будет стоить 80 рублей (был 60). На улицах с самой дорогой дневной парковкой за 380 рублей в час ночью час будет стоить 200 рублей.

Зато в новой версии парковочного приложения, которая выйдет в начале 2019 года, появится возможность исправлять ошибки до конца дня, в течение которого была совершена парковочная сессия. Можно будет исправить номер машины, парковочной зоны и количество оплаченных часов. Сейчас за все эти ошибки приходят штрафы.

За пределами ТТК тарифы остались прежние - 60 и 40 рублей в час. Останутся без изменения и правила для льготников и резидентов.

Между тем

Во время новогодних каникул с 31 декабря по 8 января парковка будет бесплатной по всей Москве, в том числе и на улицах, где отменена бесплатная стоянка по воскресеньям.