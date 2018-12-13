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13.12.2018 19:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Бокетти сделал признание перед матчем с "Вильярреалом"

Текст: Сергей Бабкин

Футболист московского "Спартака" Сальваторе Бокетти признался, что именно его остановили на таможне в столичном аэропорту Шереметьево. Это заявление итальянец сделал в своем Instagram перед игрой своей команды с "Вильярреалом".

Фото: kivinsergey/instagram.com
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Инцидент в Шереметьево, о котором писала "РГ", произошел несколько дней назад. Бокетти вернулся в Москву из Рима, где проходил медицинское обследование. "Меня остановили в аэропорту и сказали, что я должен был пройти не через зеленый, а через красный коридор. Эти правила я не знал", - объяснил защитник.

Претензии у таможенников возникли из-за часов Roleх. Одни из них итальянец носил на руке, они были давно куплены в Москве. А вторые Бокетти привез супруге в подарок. Их нужно было задекларировать, но футболист этого не сделал. Таможенники забрали Rolex на экспертизу, чтобы уточнить их стоимость. Если выяснится, что часы все-таки нужно было декларировать, Бокетти могут привлечь к административной ответственности.

"Мне нечего скрывать, и если я ошибся, я заплачу штрафы, - отметил легионер "Спартака". - Но, повторюсь, я не собирался совершать что-либо вне закона. Те люди, которые пишут, что я - контрабандист, будут вызваны в суд за клевету".

Ранее "РГ" писала об инциденте на таможне в Шереметьево. Представители ФТС сообщили, что остановили в "зеленом" коридоре известного футболиста, при этом его фамилия не называлась.

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