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13.12.2018 23:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С визой онлайн

Туристам обещают упростить въезд в Москву
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7745 (282)
Для иностранных туристов, приезжающих в Москву, будут введены электронные визы. Ввести их предложила председатель Комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева, затем эту тему поднял на совещании глав субъектов РФ и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Собянин: Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд руб. в год

Речь идет о выдаче виз без бумажной волокиты. Сегодня, чтобы приехать в Москву, интуристу нужно приглашение из России и гарантия принимающей стороны, что путешественнику будет на что жить в российской столице. В результате пока идут сборы документов, у европейцев закрадывается сомнение: будут ли им рады в Москве? Но вспомним лето и многочисленных болельщиков из разных уголков мира на улицах города - они смогли очень просто и быстро стать дорогими гостями благодаря паспорту болельщика FAN ID. Упрощенный въезд всего на несколько месяцев принес бюджету города дополнительный доход в 14,8 млрд рублей.

Сейчас получить нашу электронную визу могут только интуристы, собирающиеся на Дальний Восток. Ее фишка в простоте и удобстве получения - бесплатное оформление всего за четыре дня до предполагаемой даты выезда, не выходя из дома, через Интернет. Не нужно приглашений и подтверждающих документов. Разрешение на въезд действует 30 дней и позволяет находиться по ней в течение восьми дней. В результате ее действия с 1 августа 2017 года Владивосток отчитывается о росте турпотока и подсчитывает прибыль. "Все это подтверждает высокую эффективность упрощения визового режима для развития сферы туризма и услуг, - говорит Екатерина Проничева. Можно только представить, какой туристический бум ждет Москву в случае введения электронных виз".

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