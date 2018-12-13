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13.12.2018 18:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Новые люди" в Калуге

Горожане со сцены рассказали, за что они любят и ненавидят свой город
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7744 (281)
В Калуге малышей и школьников пригласили на "детский weekend". Два дня ведущие театры страны на четырех площадках представили постановки, ориентированные на детей разного возраста.
Фото: Пресс-службв фестиваля "Новые люди" Спектакль #прокКалугу получил большой отклик жителей города: отзывы от восхищенных до резко негативных. Безразличных не было. Фото: Пресс-служба фестиваля "Новые люди"
Спектакль #прокКалугу получил большой отклик жителей города: отзывы от восхищенных до резко негативных. Безразличных не было. Фото: Пресс-служба фестиваля "Новые люди"

На международный театральный форум "Новые люди", который проходит в Калуге с первого по 16 декабря, приехали более 20 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Костромы и Ярославля, а также из Великобритании, Бельгии и Италии. И, как отмечают сами калужане, "бэби-спектакли" стали настоящим подарком. Впервые в Калуге были показаны постановки для детей от одного года. Кроме того, в программе также были кукольные, цирковые музыкальные, образовательные спектакли для детей. Весьма любопытен спектакль "Семейная пекарня" ("Театр вкуса", Москва. - Прим. "РГ"), когда за разговорами прямо на глазах изумленной публики выпекают настоящие булочки, которые зрители тут же и съедают. Примечательно, что в действо на сцене постепенно втягиваются практически все зрители - и большие, и маленькие. Калужский зритель оказался весьма благодарным и отзывчивым. С большим восторгом он принял красочный спектакль-открытие фестиваля - "Искреннее шоу" уличного театра "Огненные люди" (Москва). В тот же вечер в Калужском драмтеатре горожане смогли посмотреть "Дядю Ваню" в постановке Михаила Бычкова (Воронежский камерный театр). Этот спектакль по праву назвали одним из лучших, созданным по пьесам П.П Чехова. В этом году постановка шестикратно номинирована на "Золотую маску".

Спекталь построен на монолагах сегодняшних жителей Калуги, напоминая форум или чат в соцсетях

Не оставила равнодушной публику и премьера документального спектакля Талгата Баталова #прокалугу. Режиссер пригласил калужан стать участниками этого проекта и самим сделать спектакль про свой город. Он построен на реальных монологах сегодняшних жителей Калуги. Действо происходит на подиуме, так что и сами зрители как бы становятся его участниками. Реплики на сцене и в зале. По сцене летают бутылки из-под пива с надписью "Калуга", изображая ракеты: "И это все, чем прославилась Калуга?", - скептический комментарий со сцены. Постановка напоминает форум или чат в соцсетях. Удивительно, но при всей неоднозначности высказываний в конечном итоге вдруг понимаешь, что тебе нравится этот город. И это явно общее мнение: перед спектаклем зрителям раздали камни, которыми, уходя, надо было проголосовать - хочется здесь жить или нет, три из четырех легли в корзину положительных отзывов.

Фото: volkovteatr.ru
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- Спектакль понравился, это все про нас. Единственное, что несколько покоробило, - обилие неформальной лексики, хотя в некоторых моментах замена слов, пожалуй, и невозможна, - делится впечатлениями студентка калужского вуза Анастасия.

Для Талгата Баталова это не первый документальный спектакль. До Калуги он сделал подобный в родном Ташкенте.

- Есть монологи: кто-то говорит, как любит Калугу, кто-то - как ненавидит. Все высказывания удивительны. Наверное, больше всего поразил человек, говорящий о своей ненависти к родному городу. Казалось бы, как такое возможно. Но из всего этого выступает - Калуга очень разная, - пояснил режиссер.

Постановка #прокалугу завершит фестиваль "Новые люди", и потом спектакль войдет в репертуар инновационного культурного центра Калуги (ИКЦ). Таким образом, фестиваль останется в городе, как своеобразный диалог его жителей, рассказывающий о наиболее ярких исторических событиях и дне сегодняшнем.

Мнения

Евгений Худяков, программный директор фестиваля:

- "Новые люди" в Калуге - это мой первый опыт работы не в столичных городах. Чтобы не отпугнуть зрителя, сразу решили, что билеты будут максимально бюджетными - от 300 рублей. Может, и напрасно волновались: интерес к постановкам высок. На многие спектакли билеты раскупили еще до начала фестиваля.

Константин Солдатов, художественный руководитель фестиваля, режиссер и педагог, руководитель театрального направления калужского ИКЦ:

- Для меня название фестиваля "Новые люди" - это, с одной стороны, новые знакомства, новые люди театра. С другой стороны - это работа с молодежью: почему молодые люди не ходят в театр, почему - ходят? И, конечно, это те впечатления, которые останутся, это ожидание откликов.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга
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