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13.12.2018 18:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крупнейшую в Европе школу откроют в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Прямо перед памятником Владимиру Ленину, на территории бывшего "ЗИЛа", построят самую современную и крупную в Европе школу. Как сообщил 12 декабря официальный представитель компании-заказчика работ Вадим Гареев, образовательный центр примет новобранцев в начале 2019 учебного года.

Несколько школьных корпусов строятся на месте "ЗИЛовских" цехов, которые в последние годы стояли заброшенными. Теперь там строится арт-квартал, и школа новоселам пригодится. "Здесь смогут учиться 2 500 детей, - отметил Гареев. - Таких больших школ на континенте нет". Образовательный комплекс состоит из нескольких зданий: дети разных возрастов будут учиться отдельно. У каждого корпуса предусмотрен свой внутренний двор со спортплощадками.

Фото: Мэрия Москвы/ mos.ru
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Все задумано так, чтобы дети учились, отдыхали, занимались техническим творчеством и даже спали (!) прямо в школе. Более того - пройти в класс "ЗИЛовские" ученики смогут, не выходя из дома. "Построим подземный переход от жилого квартала, - поделился Гареев. - Ученикам не придется перебегать через дороги".

Учебные аудитории далеко не самая главная часть школы. Самое примечательное в ней - детский технопарк "Кванториум", поделенный на несколько тематических зон. Школьники после уроков смогут строить роботов и заниматься 3D-моделированием. Это, впрочем, для московских школ уже обычное дело. А вот биотехнологии на подростковом уровне - это что-то действительно революционное. В сети лабораторий школьники смогут сами синтезировать лекарства. Или поработать с "бионейроконструктором". Набор инструментов позволяет построить современные медицинские приборы, измеряющие активность сердца, мозга и мышц.

В московских школах откроют рестораны

Столовой в школе не будет. Будет ресторан. "Тут одних производственных помещений - штук 30, - показывает общепитовское закулисье Вадим Гареев. - Каждый день реально готовить более 21 тысячи порций". Выбор тоже окажется широким. В школе можно будет оставаться на продленки, строится спальный корпус.

В целом корпуса школы построены, ведется отделка, больше половины работ выполнено. Останется еще благоустройство внутренних дворов. Строители обещают все закончить к лету, чтобы город провел полноценный набор на 2019/20 учебный год.

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