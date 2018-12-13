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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Чайка под куполом

Чтобы разгадать тайну колокольного звона, настройщик из столицы перехал в Болхов
Текст: Надежда Рипинская
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7744 (281)
Старинный Болхов на западной границе Орловской области - маленький, состоящий из частных домиков. Он возносится к небу тремя фантастически высокими колокольнями, которые построены в разное время, но образуют неповторимый акустический ансамбль. Увидев его десять лет назад, московский настройщик колоколов, создатель эргономичных колокольных систем и мастер колокольного звона Александр Чайка остался здесь жить. Из столицы он переехал в маленький районный центр, взяв с собой жену и троих детей. Четвертый сын родился уже в провинции.
Фото: Надежда Рипинская/РГ Александр Чайка: Болховские колокольни дали мне возможность много играть, искать нужный звук, создавать новые звоны. Фото: Надежда Рипинская/РГ
Александр Чайка: Болховские колокольни дали мне возможность много играть, искать нужный звук, создавать новые звоны. Фото: Надежда Рипинская/РГ

Главная загадка

Всегда удивляет, как люди решаются изменить свою судьбу от хорошего к неизвестному.

Александр Чайка, родившийся, выросший, учившийся, работавший в Москве, на этот вопрос отвечает так: "Болхов - уникальная лаборатория для изучения колокольного звона, для звукозаписи, для обучения мастерству колокольной музыки. В огромном шумном городе никогда не будет такой тишины и прозрачности воздуха, которые дают полноту, искристость звука, позволяют ему расходиться далеко и звучать чисто.

Фото: Архимандрит Герасим (Шевцов)
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Александр Чайка изучал акустическую архитектуру: устройство концертных залов и других помещений, где необходимо обеспечить качественную передачу звука. С нее и начался интерес к влиянию звука на сознание человека - прежде всего на свое собственное. Приехав в Болхов и оказавшись внутри башни храма Георгия Победоносца - это самая высокая колокольня в Орловской области, Чайка понял, что перед ним шедевр акустической архитектуры, созданный неизвестным мастером прошлого.

Огромные оконные ниши, круглые слуховые окна, высота над крестовиной колокола-благовестника, которая в большинстве колоколен довольно скромная, а здесь достигает почти двух этажей - все это создано людьми, которые понимали, что они делают и зачем. Но что именно они знали и понимали о звуке колоколов - это одна из загадок, которую уже много лет пытается разгадать Александр.

Малиновый звон в Греции

История колокольного звона насчитывает не меньше восьми веков. Способ исполнения такой музыки всегда передавался из рук в руки - от звонаря к звонарю. Советская эпоха стала временем разрушения и забвения, когда на большей части российской территории храмы не действовали, и колокола молчали. Искусство колокольного звона было почти утрачено.

Когда церковь на закате советской эпохи начала возвращать храмы, возникла проблема как с отсутствием колоколов, так и тех, кто может настроить их и звонить.

Болхов - уникальная лаборатория для изучения колокольного звона и обучения мастерства колокольной музыки

В конце 80-х начались первые опыты по отливке колоколов. А это очень непростое дело, процесс требует долгой обкатки, на него уходит несколько лет. В итоге сложилась ситуация, когда церковь реставрировала и строила храмы, закупала колокола, а звонарей не было. Поэтому создали Московский колокольный центр. Все, кто обучился в те годы, оказались при деле. Примерно в это время Чайка и почувствовал глубокий интерес и влечение к колокольному звону.

Он быстро понял, что балансирование на одной ноге на колокольне, пока вторая нога управляет педалью большого колокола-благовестника, а руки заняты колоколами поменьше - крайне неудобное положение. И начал искать возможность облегчить жизнь звонаря. Так появилась идея колокольной установки, которая настраивается под рост человека. Это позволяет легко справляться с колоколами даже женщинам. Как оказалось, колокольный звон - дело демократичное, и в последние годы женщин-звонарей ставится все больше.

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Инженерные идеи и навыки Александра оказались востребованными: за 20 с лишним лет работы мастер создал эргономичные системы и настроил более 50 колоколен в России и странах ближнего и дальнего зарубежья. Были проекты даже в Греции: для монастыря Архангела Михаила на острове Тасос оснащал совместно с другими энтузиастами колокольню из 11 русских колоколов. Эксперимент необычный, ведь в Греции, как правило, ограничиваются тремя колоколами. Нашим же мастерам удалось за 15 километров от Афона создать классическую колокольню с русским малиновым звоном.

Стиль времени

К моменту переезда в Болхов у Александра за плечами было служение звонарем в Троице-Сергиевой Лавре. Он путешествовал с патриархом Алексием в качестве руководителя звонарной группы во время Патриаршего крестного хода на корабле "Святой князь Владимир" по Волге, Днепру и Западной Двине.

Вел курс повышения мастерства звонарей по авторской методике, публиковал работы о метафизике колокольного звона, о современном значении церковного звона в православном обряде и методе звукозаписи звона. Но все-таки чего-то не хватало.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ
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- Когда мы с женой пришли в Спасо-Преображенский собор Болхова впервые, здесь были реально "святые развалины, - вспоминает Александр. - Земляной пол и кирпичные стены. Но люди шли. И мы увидели жизнь, такую, которой не было в Москве. Мы приняли решение и купили здесь дом и участок - рядом с колокольней Георгиевского храма. Жена работает регентом - руководит церковными хорами. А я принес в Болхов колокольный звон другого качества, такого люди тут не слышали никогда. Во всяком случае, в последнее столетие.

Александр привел в порядок все колокольни в округе. В женском монастыре построил звонницу с удобной системой управления, научил монахинь звонарскому делу.

Болховские колокольни дали ему возможность играть много, искать нужный звук, тон, создавать новые звоны.

Как и любое настоящее искусство, колокольная композиция уникальна тем, что ее нельзя повторить. У Чайки есть удачный опыт наложения в записи колокольного звона и хорового пения. Получилось мощно - это стиль нашего времени.

Продолжение следует

На вопрос, не приходилось ли жалеть о крутом повороте в жизни, Александр отвечает честно: приходилось. Выбор всегда открывает одну дверь, но закрывает другую. И никто, кроме самого человека, не может оценить, был ли он правильным.

Болхов - маленький город. Найти единомышленников, энтузиастов колокольного дела, здесь гораздо сложнее, чем в мегаполисе. Поэтому и появился ютуб-канал - чтобы делиться опытом, творческими экспериментами, размышлениями, донести колокольную музыку до широкой аудитории. Мастер уверен, что колокола помогают душе освободиться от гнета бытовых тягот, сбросить груз эмоций, очиститься и оживиться.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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- На самом деле никто серьезно не изучал влияние колокольного звона на здоровье человека. Но примеры оздоровления и выздоровления, особенно духовного, есть. И их не мало. Мне кажется, это перспективная область для научных исследований - медицинских и психологических. А обычным людям просто нужно знать, что есть и такой инструмент, на который душа откликается, - делится размышлениями Александр Чайка.

В его планах - систематизация огромного архива звукозаписей звонов, продвижение колокольной идеи в интернете, выезды на фестивали звонарей, работа над книгой о колокольной музыке, мастер-классы и работа с учениками. У Александра есть последователь даже в Берлине.

Старший сын Чайки увлекается музыкой и думает о поступлении на звукорежиссерский факультет. Это говорит о том, что жизнь отца берется за образец, а его дело, вероятно, будет продолжено.

Кстати

Один из старых колоколов Спасо-Преображенского собора в Болхове заинтриговал Александра Чайку: колокола очень чувствительны к любого рода повреждениям - достаточно маленькой трещинки и колокол теряет голос. В годы Великой Отечественной Войны, когда за Болхов шли тяжелые бои, колокол- благовестник получил огнестрельное ранение: осталось небольшое отверстие. И по законам акустики, он должен был онеметь. Но этого каким-то чудом не произошло и ранение не отразилось на качестве звучания. Колокол висит на своем месте и его мощный голос по-прежнему созывает прихожан в храм. У Александра нет объяснения этому феномену.

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