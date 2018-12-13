Мужчина ранил ножом женщину в московском магазине

Женщина ранена неизвестным в одном из столичных магазинов. Неизвестный нанес ей удар ножом в шею и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Воронежской на юге Москвы.

"В продуктовом магазине по адресу ул. Воронежская, д. 36, корп. 1, женщине нанесли ножевое ранение в шею", - приводит агентство "Москва" сообщение источника в правоохранительных органах.

В свою очередь, по сведениям пресс-службы столичного Главка МВД, женщина была госпитализирована с колото-резаным ранением. Полиция ведет розыск подозреваемого.