Новости

Кононов объяснил поражение "Спартака" невезением 00:37
Сенат США обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве Хашкаджи 00:19
Карелия проявляет большой интерес к сотрудничеству с Беларусью 00:03
Тереза Мэй молча покинула саммит ЕС по Brexit 13.12.2018
Мужчина ранил ножом женщину в московском магазине 13.12.2018
В Петербурге загорелся аквапарк в торговом центре 13.12.2018
БАТЭ в третий раз в истории вышел в плей-офф Лиги Европы 13.12.2018
Россия готова и дальше продолжать строительство Союзного государства 13.12.2018
Мединский объяснил секвестр бюджетных мест на театральных отделениях вузов 13.12.2018
Непогода помешала отправке 50 рейсов в аэропортах Москвы 13.12.2018
Косачев: Встречи мировых лидеров должны проходить на равных 13.12.2018
В Швеции под эгидой ООН договорились о перемирии в йеменской Ходейде 13.12.2018
Косово стоит на пороге создания собственной армии 13.12.2018
Слуцкий: Марию Бутину сломала американская "политическая инквизиция" 13.12.2018
Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода 13.12.2018
Беглую директора турфирмы депортировали из Индонезии в Россию 13.12.2018
ФСБ пришла с обысками в Петербургский университет гражданской авиации 13.12.2018
Под Курском четыре человека погибли в лобовом ДТП 13.12.2018
Путин пересказал разговор с Ельциным о преемнике в 1999 году 13.12.2018
Посол Израиля на Украине возмущен объявлением "года Бандеры" во Львове 13.12.2018
Путин пообещал ускорить поправки в закон о госзакупках для театров 13.12.2018
Кириенко: Проверка по делу "Нового Величия" началась после поручения Путина 13.12.2018
В Волгограде водитель сбил на переходе троих подростков и скрылся 13.12.2018
Видео: В Крыму в декабре выпал град 13.12.2018
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Вильярреалом" 13.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 23:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мужчина ранил ножом женщину в московском магазине

Женщина ранена неизвестным в одном из столичных магазинов. Неизвестный нанес ей удар ножом в шею и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Воронежской на юге Москвы.

Фото: vesti.ru
В Москве в кафе расстреляли посетителя

"В продуктовом магазине по адресу ул. Воронежская, д. 36, корп. 1, женщине нанесли ножевое ранение в шею", - приводит агентство "Москва" сообщение источника в правоохранительных органах.

В свою очередь, по сведениям пресс-службы столичного Главка МВД, женщина была госпитализирована с колото-резаным ранением. Полиция ведет розыск подозреваемого.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Встречи мировых лидеров должны проходить на равных
Путин пересказал разговор с Ельциным о преемнике в 1999 году
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
Слуцкий: Марию Бутину сломала американская "политическая инквизиция"
На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря