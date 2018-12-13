Наркополицейские задержали автомобиль с мининарколабораторией

Столичные наркополицейские задержали приезжего по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

- В ходе отработки оперативной информации оперативники задержали 40-летнего приезжего из ближнего зарубежья, следовавшего на личной автомашине. При досмотре полицейские изъяли у мужчины 14 свертков с веществом в виде порошка и комков весом свыше 1,5 килограмма. Проверив часть изъятого, весом более 500 граммов, экспертиза установила, что это героин. Дополнительно осмотрев машину, оперативники нашли тайник, в котором находилось еще 1700 граммов героина. Всего же у подозреваемого изъяли свыше 3250 граммов смертельного зелья, - рассказал Титов.

Приезжего арестовали. Уголовное дело возбуждено по одной из тяжелых статей УК: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков. Санкция по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Подобная информация о задержании крупных партий наркотиков появляется уже чуть ли не ежедневно. Буквально сутками ранее столичные наркополицейские при силовой поддержке спецназа "Гром" задержали троих приезжих из ближнего зарубежья, у которых нашли свыше 4 килограммов героина.