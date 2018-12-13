Организатор убийства Старовойтовой подал прошение об УДО

В Брянский областной суд поступило ходатайство Юрия Колчина, отбывающего 20-летний срок в местной колонии за организацию убийства Галины Старовойтовой. Осужденный просит об условно-досрочном освобождении.

- Рассмотрение заявления назначено на конец декабря, - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Галина Кубекина.

Депутат Государственной думы Галина Старовойтова была убита в 1998 году в Санкт-Петербурге. Суд установил, что действиями двух киллеров из тамбовской ОПГ руководил Юрий Колчин. Он и стрелявший в Старовойтову Виталий Акиньшин в 2005 году были осуждены на 20 и 23,5 года, соответственно. Второй исполнитель, Олег Федосов исчез. Заказчиков убийства нашли в 2014 году.