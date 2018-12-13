Певца Ермака отправили в колонию на 12 лет

Певец Александр Чураков, известный под псевдонимом Ермак, ближайшие 12 лет проведет в колонии строгого режима. Такое наказание 36-летнему артисту вынес Савеловский районный суд Москвы за убийство и кражу.

"С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Чуракова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - приводит ТАСС сообщение столичной прокуратуры.

Как установило следствие, в августе 2017 года Чураков распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе возникшей ссоры певец нанес товарищу не менее 29 ударов ножом, которые привели к летальному исходу. После этого убийца похитил у знакомого два ноутбука, два сотовых телефона и планшет на общую сумму 96 тысяч рублей.

Ермак известен по выступлениям с сольной программой "Время пришло". Он возглавляет культурно-продюсерский центр "Александрит" и частный благотворительный фонд.