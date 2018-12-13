Под Курском четыре человека погибли в лобовом ДТП

В Курской области на 76 километре дороги Дьяконово-Суджа столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По предварительным данным правоохранителей, в 17.30 иномарка Toyota Krown двигавшаяся в сторону поселка Суджа, выехала на встречную полосу, где в этот момент двигался ВАЗ 21124. В результате лобового столкновения погибли водитель и трое пассажиров, ехавших в салоне отечественного авто. Среди погибших - ребенок 2008 года рождения. Еще два человека, в том числе ребенок, госпитализированы. По данным ТАСС, водителю Toyota помощь была оказана на месте.

Сейчас полицейские работают на месте ЧП. Выясняются все обстоятельства аварии. По данным областного МЧС, к ликвидации последствий ДТП привлечена группировка из 47 человек и 17 единиц спецтехники.