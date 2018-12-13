Путин: Я доволен своим выбором

Владимир Путин заявил, что доволен выбранной профессией.

"Я долго выбирал свою профессию. Как вы знаете, я учился на юридическом факультете тогда Ленинградского, сейчас - Санкт-Петербургского государственного университета. Я доволен своим выбором", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, кем бы он стал, если бы выбирал профессию сегодня. В четверг глава государства проводит всероссийский открытый урок "Направления прорыва", который проходит в Ярославле в рамках форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ".

Глава государства также уточнил, что профессию президента он не выбирал. Владимир Путин заявил, что президентом может стать человек любой профессии. По его словам, как правило, главами государства становятся люди с юридическим и экономическим образованием, погруженные в социум, умеющие выстраивать коммуникации. "Но повторю, президентом может стать человек любой профессии. Главное, что человек, когда выбирает такой вид деятельности, должен решить для себя, готов ли он полностью посвятить себя тому делу, которое он избрал", - подчеркнул Владимир Путин. Он пояснил, что тут надо следовать правилу хорошего врача. "Не может быть хорошего врача, если он не сопереживает пациенту, он должен любить пациента. Это относиться в полной мере к главам государства", - заявил глава государства.