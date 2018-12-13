Путин призвал заменить штамп о бизнесе как о жульничестве

Владимир Путин заявил, что представления советского народа о бизнесе как о жульничестве - вредный штамп.

Во вторник Владимир Путин провел открытый урок "Направление прорыва", который транслировался во всех школах страны. И, когда молодые ребята по видео связи представили президенту свой бизнес-проект, Путин попросил их заменить штамп о бизнесе как "о жульничестве" другим отношением к предпринимательству.

"Люди 10-20 лет назад считали, что бизнес - это жульничество, которое основано на обмане других людей с целью получения неправедной, незаконной прибыли для обогащения единиц за счет миллионов. Вот, что было в представлении советского народа и в первые годы существования Российской Федерации у большинства граждан", - напомнил президент.

"Конечно, очень важно, чтобы этот штамп, вредный, безусловно, для сегодняшнего дня и для будущего страны, не просто трансформировался, а был заменен совершенно другими понятиями и другим смыслом предпринимательской деятельности", - призвал Владимир Путин.