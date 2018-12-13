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13.12.2018 15:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин призвал защитить права тех, кто удаленно работает в интернете

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин
Владимир Путин указал на то, что все больше и больше людей начинают работать в удаленном доступе в интернете. По мнению российского президента, необходимо защищать трудовые права этих людей.

"Все больше и больше людей начинают работать неполную рабочую неделю и в удаленном доступе, просто в интернете работают. Нужно же обеспечить их права, это до сих пор практически никак не отрегулировано в трудовом законодательстве", - заявил Владимир Путин, выступая на всероссийском открытом уроке "Направления прорыва", который проходит в Ярославле в рамках форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Президент подчеркнул, что мы вступаем в новый век цифровой экономики. Все это, по словам главы государства, приводит к изменению условий жизни людей. Он  пояснил, что с внедрением цифровых технологий будет высвобождаться большое количество работников. "А куда их деть? И это могут быть не сотни тысяч - это могут быть миллионы людей, которые прекращают работу на традиционных рабочих местах. Значит, нужно заранее подумать, как обеспечить их права, заранее подумать, куда государство направит этих людей, где они будут работать. Значит, нужно заранее подумать об их переподготовке, переобучении", - заявил Путин.

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