Семь человек задержаны по подозрению в финансировании терроризма

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ о содействии террористической деятельности.

По версии следствия, с 2010 года группа лиц перевела не менее 38 млн рублей, которые впоследствии использовались для финансирования материально-технических подразделений запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат-Ан-Нусра".

Сотрудники ФСБ и СК России по городу Москве пресекли деятельность злоумышленников. По подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны семь человек. Сообщается, что они являются выходцами из республик Северного Кавказа.

Также в Москве, Московской области, Ингушетии, Дагестане и Чечне прошли обыски у причастных к этим преступлениям. В результате были обнаружены технические средства для передачи информации, запрещенная литература и экстремистские материалы.

Расследование продолжается. Следователи уже допросили более 20 свидетелей и получили информацию о перемещении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела. Кроме того, специалисты продолжают анализировать контакты задержанных и сведения о переписках и телефонных переговорах.