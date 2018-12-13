Смоленский губернатор провел главную пресс-конференцию года

На традиционную встречу с главой региона Алексеем Островским собралось более 70 смоленских журналистов и блогеров. Ежегодная пресс-конференция состоялась в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых. За онлайн-трансляцией могли следить все желающие.

Губернатор рассказал об итогах работы администрации Смоленской области в 2018 году. Главные редакторы и корреспонденты федеральных, региональных и районных СМИ, а также блогеры в течение трех часов задавали Алексею Островскому злободневные вопросы об общественно-политической обстановке и стратегии развития Смоленщины.

Речь, в частности, шла об экономике и промышленной политике области, инвестиционных планах и перспективах решения актуальных проблем в ЖКХ, сельском хозяйстве и здравоохранении.

Газетчики из районов не преминули узнать у губернатора, как будут развиваться их муниципалитеты, и обратили его внимание на конкретные трудности, которые волнуют жителей на местах. В этом году во время беседы Алексея Островского с журналистами впервые на прямой связи находились главы всех районов Смоленщины - при необходимости они давали пояснения.

В разговоре губернатор коснулся развития спорта, культуры и туризма в регионе, ответил на вопросы личного характера.