Собянин: В Москве появится кластер креативной индустрии

В столичном технопарке "Калибр" появится кластер креативной индустрии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, запустив фабрику цифровой печати на ткани.

Технопарк в Останкинском районе глава города назвал одним из лучших в Москве. "У него серьезная программа развития. Акционеры вкладывают деньги, а это очень важно, - подчеркнул Собянин. - Руководство технопарка очень активно привлекает новые креативные производства. Каждый квадратный метр - это что-то инновационное. Я приезжал сюда два года назад. Уже тогда здесь были большие планы по развитию. Мы видим, что они не остаются на бумаге, а воплощаются в жизнь".

За это время тут открылся полигон для тестирования беспилотных автомобилей, создан детский технопарк и начато строительство нового корпуса. И вот заработала фабрика цифровой печати. "Мы надеемся, что вокруг нее сформируется кластер креативной индустрии - дизайнерских студий и швейных производств", - отметил мэр. И добавил: налоговые льготы, которые технопарк получил от столичных властей, уже окупились. По словам Собянина, объем частных инвестиций в развитие "Калибра" к 2022 году превысит 2,8 млрд рублей.